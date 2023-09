Українці в Ірландії отримали листи про екстрадицію для служби в ЗСУ: фейк чи правда

У листах, датованих 7 вересня, стверджується, що Ірландія "отримала запит від уряду України" про екстрадицію особи "на основі твердження про те, що ви не виконали свого законного зобов’язання служити в збройних силах". Листи виявилися фейковими.

Про це повідомляє The Irish Times.

У листах стверджується, що одержувач нібито повинен з’явитися до Високого суду в жовтні для "слухання щодо запиту про екстрадицію". Якщо одержувач не з’явився на зустріч, анонімний відправник погрожує видати "ордер на арешт" і утримувати українців під вартою "до завершення процедури екстрадиції".

Міністерство юстиції Ірландії попереджає, що не відправляло такі листи українцям. Щобільше, вони не мають нічого спільного з реальністю.

"Якщо хтось не впевнений в автентичності будь-якої кореспонденції, яку вони отримують, яка нібито походить від Міністерства юстиції, вони можуть зв’язатися з Департаментом за номером 1800-221227", — повідомили у Міністерстві юстиції Ірландії.

Крім того, в ірландському районі Малахайд протягом вихідних поширювалися листівки з проханням "віддати вільну кімнату або дві, або гарну квартиру, або в ідеалі громадський зал" людям, які тікали від війни та переслідувань. Вони також виявилися фейковими.

Реакція України

В українському Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки одразу відреагували на масштабний фейк. Там заявили, що неправдиві листи по Ірландії поширюють анонімні облікові записи і деякі користувачі мережі.

У ЦСК звернули увагу на помилки у тексті, а також невідповідність його вмісту нормам місцевого законодавства. Так, зокрема, у фейковому листі назва країни вказана як "Республіка Ірландія" (Republic of Ireland), що є "описом держави" (Description of the State).

"Назва "Республіка Ірландія" застосовується лише у тих випадках, коли потрібно усунути неоднозначність між державою та островом Ірландія. У міжнародних договорах та інших юридичних документах, у дипломатичних відносинах застосовується офіційна назва країни, яка закріплена в Конституції, – Ірландія", - пояснили в Центрі.

Нагадаємо, у серпні у Верховній Раді заявили про можливість екстрадиції до України чоловіків, які під час мобілізації виїхали за кордон із фейковими довідками про "непридатність" до військової служби. Однак низка країн Євросоюзу вже заявила, що не збирається видавати Україні ухилянтів. Які країни відмовилися від екстрадиції до України чоловіків-ухилянтів від мобілізації – читайте в матеріалі ТСН.ua.

