В Ірландії українські біженці відмовляються платити за харчування і скаржаться на дискримінацію

Влада Ірландії розпорядилася, що українські біженці, які проживають у готелях та інших обслуговуваних приміщеннях, повинні будуть платити за харчування. Це викликало невдоволення у наших громадян.

Українські біженці, які живуть у готелі на Заході Ірландії, висловили занепокоєння через розпорядження уряду про необхідність платити за харчування.

Про це повідомляє видання Independent.

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На початку цього року ірландський уряд оголосив, що українські біженці, які проживають у готелях та інших обслуговуваних приміщеннях, повинні будуть платити за харчування 10 євро на дорослого та 5 євро на дитину щодня.

Однак це викликало негативну реакцію тих, хто живе в готелі Breaffy Woods поблизу міста Каслбар, де проживають 333 українських біженців.

У листі, надісланому керівництву готелю, українці заявили, що їжа не відповідає стандартам, які встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, і є "не еквівалентна запропонованій вартості".

Також у листі українці висловили свою "стурбованість і колективну незгоду" і написали, що мігрантів з інших країн не змушують платити за харчування.

"Адміністрація готелю не зобов’язує жителів інших національностей оплачувати харчування, що може бути розцінено як прояв дискримінації", – зазначається у листі.

Біженці, які відмовляються платити, розглядатимуться як такі, що відмовляються від наданого житла, і їх просять залишити готель.

"Пряма загроза виселення українських сімей, у разі несплати продовольчих внесків, порушує умови директиви про тимчасовий захист у країнах ЄС для осіб, переміщених внаслідок російського вторгнення в Україну, згідно з якою забезпечення житлом є обов’язковим", – йдеться у листі.

17 липня українці, які живуть у цьому готелі, отримали листа від Департаменту рівності, у якому йшлося, що нові збори за харчування є обов’язковими. Крім того, будь-які витрати на прання білизни або утримання домашніх тварин "більше не будуть покриватися цим департаментом".

За інформацією видання, в Ірландії перебувають близько 85 000 українських біженців, які отримали тимчасовий захист після вторгнення Росії. Вони можуть працювати або подати заявку на соціальні виплати, в тому числі допомогу для шукачів роботи.

У готелі відповіли, що їм було рекомендовано переадресувати це питання до уряду.

Раніше повідомлялося, що через загибель української дитини в Німеччині поліція перевіряє версію підпалу гуртожитку з біженцями.

Також повідомлялося, що польські жінки ревнують своїх чоловіків, бо ті заглядаються на українок-біженок.

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