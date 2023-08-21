В Ірландії українські біженці відмовляються платити за харчування і скаржаться на дискримінацію

Влада Ірландії розпорядилася, що українські біженці, які проживають у готелях та інших обслуговуваних приміщеннях, повинні будуть платити за харчування. Це викликало невдоволення у наших громадян.
Українські біженці, які живуть у готелі на Заході Ірландії, висловили занепокоєння через розпорядження уряду про необхідність платити за харчування.
Про це повідомляє видання Independent.
На початку цього року ірландський уряд оголосив, що українські біженці, які проживають у готелях та інших обслуговуваних приміщеннях, повинні будуть платити за харчування 10 євро на дорослого та 5 євро на дитину щодня.
Однак це викликало негативну реакцію тих, хто живе в готелі Breaffy Woods поблизу міста Каслбар, де проживають 333 українських біженців.
У листі, надісланому керівництву готелю, українці заявили, що їжа не відповідає стандартам, які встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, і є "не еквівалентна запропонованій вартості".
Також у листі українці висловили свою "стурбованість і колективну незгоду" і написали, що мігрантів з інших країн не змушують платити за харчування.
"Адміністрація готелю не зобов’язує жителів інших національностей оплачувати харчування, що може бути розцінено як прояв дискримінації", – зазначається у листі.
Біженці, які відмовляються платити, розглядатимуться як такі, що відмовляються від наданого житла, і їх просять залишити готель.
"Пряма загроза виселення українських сімей, у разі несплати продовольчих внесків, порушує умови директиви про тимчасовий захист у країнах ЄС для осіб, переміщених внаслідок російського вторгнення в Україну, згідно з якою забезпечення житлом є обов’язковим", – йдеться у листі.
17 липня українці, які живуть у цьому готелі, отримали листа від Департаменту рівності, у якому йшлося, що нові збори за харчування є обов’язковими. Крім того, будь-які витрати на прання білизни або утримання домашніх тварин "більше не будуть покриватися цим департаментом".
За інформацією видання, в Ірландії перебувають близько 85 000 українських біженців, які отримали тимчасовий захист після вторгнення Росії. Вони можуть працювати або подати заявку на соціальні виплати, в тому числі допомогу для шукачів роботи.
У готелі відповіли, що їм було рекомендовано переадресувати це питання до уряду.
Раніше повідомлялося, що через загибель української дитини в Німеччині поліція перевіряє версію підпалу гуртожитку з біженцями.
Також повідомлялося, що польські жінки ревнують своїх чоловіків, бо ті заглядаються на українок-біженок.
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