В Ірландії українця жорстоко зарізали на вулиці: помер на очах у дружини

В ірландському місті Корк убили 31-річного українця. Поліція розслідує інцидент як умисне вбивство.

Про це повідомляє The Irish Sun.

За попередніми даними, напад стався ввечері на вулиці Лоуер Джон-стріт, неподалік центру міста. Чоловік вийшов із квартири близько 19:00, щоб купити їжу.

Близько 20:00 на нього напали та завдали ножового поранення. Попри травму, українець зміг дістатися додому, однак там знепритомнів.

Його дружина викликала поліцію та медиків. Лікарі намагалися врятувати чоловіка, але він помер на місці. Смерть констатував місцевий лікар.

Відомо, що загиблий був батьком-одинаком, а родина проживала в Ірландії вже певний час.

Після інциденту дружину та дитину тимчасово переселили, оскільки квартиру розглядають як місце, пов’язане зі злочином.

Поліція оточила територію та провела судово-медичну експертизу як на місці нападу, так і в житлі загиблого. Тіло чоловіка направили до моргу університетської лікарні Корка для розтину.

Правоохоронці відкрили оперативний штаб і призначили старшого слідчого. Ведеться поквартирний обхід та збір записів із камер відеоспостереження.

Поліція закликає всіх можливих свідків звернутися до правоохоронців та надати будь-яку інформацію, яка може допомогти встановити обставини злочину.

