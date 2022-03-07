В Ірландії вантажівка протаранила ворота посольства РФ через війну проти України: фото

В Ірландії вантажівка протаранила ворота посольства РФ через війну проти України: фото

Люди вимагають вислати з країни російського посла

У Дубліні вантажівка протаранила ворота російського посольства на знак протесту проти війни РФ в Україні.

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Про це повідомляє independent.ie.

Водій вантажівки, який протаранив ворота посольства країни-агресорки розповів, що зробив це на знак протесту проти війни РФ в Україні. Через інцидент чоловіка затримали.

Свідок Лукш Руз сказав, що він протестував біля воріт посольства, коли вантажівка припаркувалася на вулиці.

"Водій сказав, що росіяни вбили невинні сім'ї в Україні, і показав нам фотографії людей на землі", - сказав він.

Фото: independent.ie

Вантажівка, яка в'їхала у ворота російського посольства, належить Десмонду Віслі.

Як зазначається, в Ірландії відбуваються постійні протести через війну РФ проти України. Там заливають фарбою ворота посольства та вимагають вислати з країни російського посла Юрія Філатова та інших російських дипломатів.

Нагадаємо, представник Італії на "Євробаченні-2022" виступив із українським прапором в руках.