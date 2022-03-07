В Ірландії вантажівка протаранила ворота посольства РФ через війну проти України: фото

Люди вимагають вислати з країни російського посла
У Дубліні вантажівка протаранила ворота російського посольства на знак протесту проти війни РФ в Україні.
Про це повідомляє independent.ie.
Водій вантажівки, який протаранив ворота посольства країни-агресорки розповів, що зробив це на знак протесту проти війни РФ в Україні. Через інцидент чоловіка затримали.
Свідок Лукш Руз сказав, що він протестував біля воріт посольства, коли вантажівка припаркувалася на вулиці.
"Водій сказав, що росіяни вбили невинні сім'ї в Україні, і показав нам фотографії людей на землі", - сказав він.
Вантажівка, яка в'їхала у ворота російського посольства, належить Десмонду Віслі.
Як зазначається, в Ірландії відбуваються постійні протести через війну РФ проти України. Там заливають фарбою ворота посольства та вимагають вислати з країни російського посла Юрія Філатова та інших російських дипломатів.
Нагадаємо, представник Італії на "Євробаченні-2022" виступив із українським прапором в руках.