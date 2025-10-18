В Ірландії вбили 17-річного українця: стали відомі нові подробиці про хлопця

Ніж / © pixabay.com

Реклама

Жахлива трагедія в Ірландії обірвала життя 17-річного українця Вадима Давиденка, який втік від війни в пошуках безпеки та освіти. Хлопець, який мріяв стати ІТ-фахівцем і захищати Україну в кіберпросторі, був жорстоко вбитий ножем у центрі для біженців, проживши в новій країні лише чотири дні.

Про це пише Irish Times і Daily Mail.

Вадим приїхав до Ірландії сам, сповнений надій та планів на майбутнє. Як розповів друг родини, хлопець прагнув здобути найкращу освіту, щоб стати фахівцем із кібербезпеки і повернутися додому допомагати у боротьбі з російською агресією.

Реклама

«Він хотів отримати найкращу освіту в Ірландії, тому що, знаєте, в Україні це було б складно… Я не розумію, як таку світлу людину могли забрати з життя ось так», — сказав друг родини.

Знайомі описують Вадима як захопленого спортом та навчанням юнака, головною мрією якого було приєднатися до українського «кібервійська».

В Україні на Вадима чекала його дівчина. Вона планувала незабаром відвідати його в Ірландії. Після звістки про смерть коханого, як кажуть близькі, вона «повністю спустошена».

Вадим Давиденко / Фото: Facebook / Ira Arhipenko / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, напад стався 15 жовтня на півночі Дубліна, у місці, яке мало б бути безпечним, — центрі для біженців. За даними ірландських ЗМІ, Вадим зазнав важких травм голови, обличчя та верхньої частини тіла. Його життя обірвали ножові поранення. Під час нападу постраждали ще двоє людей: інший підліток та співробітниця центру, їх госпіталізували. Наразі ірландська поліція розслідує всі обставини жахливого інциденту.