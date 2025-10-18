ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
381
Час на прочитання
2 хв

В Ірландії вбили 17-річного українця: стали відомі нові подробиці про хлопця

Смертельний напад на українця в Дубліні. 17-річний хлопець помер від ножових поранень, ще двоє людей госпіталізовані. Трагедія сталася в центрі для біженців.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ніж

Ніж / © pixabay.com

Жахлива трагедія в Ірландії обірвала життя 17-річного українця Вадима Давиденка, який втік від війни в пошуках безпеки та освіти. Хлопець, який мріяв стати ІТ-фахівцем і захищати Україну в кіберпросторі, був жорстоко вбитий ножем у центрі для біженців, проживши в новій країні лише чотири дні.

Про це пише Irish Times і Daily Mail.

Вадим приїхав до Ірландії сам, сповнений надій та планів на майбутнє. Як розповів друг родини, хлопець прагнув здобути найкращу освіту, щоб стати фахівцем із кібербезпеки і повернутися додому допомагати у боротьбі з російською агресією.

«Він хотів отримати найкращу освіту в Ірландії, тому що, знаєте, в Україні це було б складно… Я не розумію, як таку світлу людину могли забрати з життя ось так», — сказав друг родини.

Знайомі описують Вадима як захопленого спортом та навчанням юнака, головною мрією якого було приєднатися до українського «кібервійська».

В Україні на Вадима чекала його дівчина. Вона планувала незабаром відвідати його в Ірландії. Після звістки про смерть коханого, як кажуть близькі, вона «повністю спустошена».

Вадим Давиденко / Фото: Facebook / Ira Arhipenko / © Фото з відкритих джерел

Вадим Давиденко / Фото: Facebook / Ira Arhipenko / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, напад стався 15 жовтня на півночі Дубліна, у місці, яке мало б бути безпечним, — центрі для біженців. За даними ірландських ЗМІ, Вадим зазнав важких травм голови, обличчя та верхньої частини тіла. Його життя обірвали ножові поранення. Під час нападу постраждали ще двоє людей: інший підліток та співробітниця центру, їх госпіталізували. Наразі ірландська поліція розслідує всі обставини жахливого інциденту.

Дата публікації
Кількість переглядів
381
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie