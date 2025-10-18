В Ірландії затримали вбивцю українського підлітка: що відомо

Поліція Ірландії /Ілюстртивне фото / © Daily Telegraph

У столиці Ірландії, Дубліні, сталася трагедія: 17-річний український підліток Вадим Давиденко був убитий ножем у спеціалізованому центрі для біженців. За підозрою у скоєнні злочину під варту взяли його однолітка, також 17-річного підлітка із Сомалі, якому вже висунули офіційне звинувачення у вбивстві.

Про це пише ірландське видання The RTÉ News.

Суд та звинувачення у вбивстві підлітка

17-річний підозрюваний, ім’я якого не розголошується через те, що він є неповнолітнім, постав перед окружним судом Дубліна перед суддею Трісою Келлі. Детектив-сержант Марк Квілл повідомив суду, що звинувачення у вбивстві було висунуто підлітку у поліцейській дільниці Клонтарф, де він був присутній зі своїм соціальним працівником та перекладачем.

Попри тяжкість звинувачення, підліток «не дав жодної відповіді» під час пред’явлення обвинувачення. Його захисник, адвокат Ендрю Уолш, підтвердив, що на слуханнях були присутні соціальний працівник від Служби у справах дітей та сім’ї та опікун, призначений судом.

Спеціальні вимоги захисту та утримання

Під час судового засідання адвокат підозрюваного подав клопотання, вимагаючи, щоб його клієнт отримав невідкладну психіатричну та медичну допомогу під вартою. Також було подано прохання про забезпечення сомалійського перекладача на наступному слуханні у суді.

Суд задовольнив клопотання про взяття підлітка під варту та направив його до центру тримання неповнолітніх «Оберстаун» у Дубліні. Наступна поява обвинуваченого у суді призначена на вівторок, 21 жовтня, при цьому його адвокат наполягав, щоб підліток був присутній особисто, а не через відеозв’язок.

Нагадаємо, українські дипломати в Ірландії запевняють, що перебувають на зв’язку з родиною загиблого українця. Посольство займається підготовкою до репатріації тіла Вадима до України.