В Ісландії міністерка пішла у відставку, бо народила від неповнолітнього

Міністерка в Ісландії подала у відставку після розкриття її роману з неповнолітнім 30 років тому.

Міністерка у справах дітей Ісландії Астхільдур Лоа Турсдоттір була змушена подати у відставку після того, як зізналася, що народила дитину від підлітка понад 30 років тому.

Про це пишуть ВВС і RÚV.

Турсдоттір розповіла, що три десятиліття тому, коли їй було 22, вона мала роман із 15-річним хлопцем. Вона була консультанткою в релігійній групі, яку юнак відвідував. Коли хлопцеві було 16 років, а їй 23, вона народила від нього сина.

ЗМІ дізналися, що батько був при народженні дитини та провів з нею перший рік. Однак, це змінилося, коли Турсдоттір зустріла свого теперішнього чоловіка. Хлопець неодноразово прохав про доступ до дитини, але Турсдоттір йому відмовляла і вимагала аліментів протягом усіх 18 років, поки дитина була неповнолітньою.

Минулого тижня родич чоловіка звернувся до премʼєрки Ісландії Кріструн Фростадоттір і повідомив про стосунки міністерки, які та тримала в таємниці.

Прем'єрка попросила Турсдоттір скласти міністерські повноваження. Сама жінка також підтвердила цю інформацію в розмові з місцевими ЗМІ.

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"Минуло 36 років, за цей час багато чого змінилося, і сьогодні я б точно вирішила ці питання по-іншому. Я вже не та людина, якою була, коли мені було 22 роки", – сказала 58-річна міністерка.

В Ісландії вік згоди становить 15 років. Але займатися сексом з особою віком до 18 років незаконно, якщо ви є її вчителем або наставником, якщо вона фінансово залежить від вас або працює на вас. Максимальне покарання за цей злочин – три роки позбавлення волі.

Раніше повіломлялося, що британського ексміністра оборони заарештовано за підозрою в сексуальних злочинах проти дітей.

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