В Ісландії очікують виверження вулкана, який може знищити інфраструктуру цілого міста

В Ісландії очікують виверження вулкана щонайбільше через декілька днів. За оцінками експертів, він може може знищити інфраструктуру міста Гріндавік, що розташоване неподалік від столиці Рейк'явіка.

Про це пише The Guardian.

Через загрозу виверження в країні оголосили надзвичайний стан. У кількох прилеглих містах відкрилися притулки і центри допомоги.

Місто Гріндавік на південно-західному узбережжі, де проживає близько 4 тисяч людей, евакуювали вранці 11 листопада. Це сталося після того, як магма, яка переміщується під земною корою, спричинила сотні землетрусів, які, як вважають, були передвісником виверження.

Внаслідок цих землетрусів виникла тріщина довжиною близько 15 кілометрів у довжину.

Голова Управління з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Ісландії Відір Рейніссон не виключає, що виверження може відбутися на дні океану, яке, ймовірно, спричинить велику хмару попелу.

Ісландське метеорологічне управління (IMO) протягом кількох днів спостерігало за накопиченням магми під поверхнею Землі на глибині приблизно п’яти кілометрів, а вже в п’ятницю, 10 листопада, магма почала підійматися вертикально.

"Те, що ми бачимо зараз, є безпрецедентною подією. Ми говоримо про швидкість цього процесу та обсяги або швидкості притоку, які набагато вищі, ніж ми бачили на півострові досі", - заявила координаторка IMO з питань вулканічної небезпеки Сара Барсотті.

До попереднього виверження, яке сталося в березні 2021 року, півострів перебував у стані спокою протягом восьми століть.Вулканологи вважають, що новий цикл підвищеної активності може тривати кілька десятиліть або століть.

Від кінця жовтня Метеорологічна служба Ісландії зафіксувала понад 20 тисяч підземних поштовхів, а протягом 9 листопада їх було близько 1 400.

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