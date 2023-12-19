В Ісландії після тисячі землетрусів почалося виверження вулкана – фото, відео

В Ісландії почалося виверження вулкана на півострові Рейк'янес.

Про це повідомляє The Guardian.

Вулкан на південному заході країни вивергся, викинувши лаву та дим на велику територію після декількох тижнів інтенсивного землетрусу, повідомило метеорологічне управління країни.

Побоюючись серйозних наслідків на півострові Рейк'янес, влада евакуювала майже 4000 жителів рибальського містечка Гріндавік у листопаді після того, як цей район постраждав від "сейсмічного рою" із понад 1000 землетрусів за 24 години.

Виверження вулкана в Ісландії / Фото: Icelandic Coast Guard/EPA

"Увага: виверження почалося на північ від Гріндавіка біля Хагафелля", - повідомило Метеорологічне бюро на своєму веб-сайті, зазначивши, що виверження почалося всього за декілька кілометрів від міста, а тріщини в землі тяглися в бік села, розташованого приблизно в 40 км на південний захід від столиці Ісландії Рейк'явіка.

Виверження розпочалося близько 22:17 за Грінвічем після серії невеликих землетрусів близько 21:00, додали у Метеорологічному бюро.

На зображеннях, які з'явилися в Мережі, видно, як лава вивергається з тріщин у землі.

"Сейсмічна активність разом з вимірюваннями за допомогою GPS-пристроїв вказують на те, що магма рухається на південний захід і виверження може продовжитися в напрямку Гріндавіка", - повідомили в Метеорологічному бюро.

Тріщина на земній поверхні мала довжину близько 3,5 км та швидко збільшувалася. У секунду викидається від 100 до 200 кубічних метрів лави, що в декілька разів більше, ніж за попередніх вивержень у цьому районі, повідомила ісландська сейсмологиня Крістін Йонсдоттир громадській телекомпанії RUV.

Місцева поліція заявила, що підвищила рівень готовності через спалах, а цивільна оборона країни попередила громадськість не наближатися до цього району, поки співробітники екстреної служби оцінюють ситуацію.

Виверження вулкана в Ісландії / Фото: theguardian.com

Міжнародний аеропорт Рейк'явіка, розташований неподалік, залишався відкритим, хоч і з численними затримками як прильоту, так і вильоту.

Міністр закордонних справ Ісландії Б'ярне Бенедиктсон заявив в ефірі X, що "немає жодних перебоїв з польотами до Ісландії та з неї, а міжнародні польотні коридори залишаються відкритими".

Влада заявила, що на півострові Рейк'янес в останні роки сталося декілька вивержень у безлюдних районах, але останній спалах може становити загрозу для міста Гріндавік.

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Хоча мешканцям було дозволено повертатися до своїх будинків з 7:00 до 21:00 щодня, а деякі підприємства знову відкрилися, їм не дозволялося залишатися на ніч чи гуляти містом.

Рейк'янес – це вулканічна та сейсмічна гаряча точка на південний захід від столиці Рейк'явіка. У березні 2021 року з тріщини у землі вулканічної системи Фаградальсфьялль довжиною 500-750 метрів виверглися фонтани лави.

В Ісландії розташовані 33 діючі вулканічні системи, це найбільша кількість у Європі.

Нагадаємо, нещодавно вчені заявили, що пробудження вулкана в Ісландії стане початком багатовікового циклу. За словами дослідника Північного вулканологічного центру Ісландського університету Едварда Маршалла, "час вийшов", і тепер усе, що може зробити людство, — підготуватися до ще декількох сотень років вивержень на Рейк'янесі.

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