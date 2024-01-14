В Ісландії почалось виверження вулкана – мешканців одного з міст евакуювали (фото, відео)

В Ісландії після серії землетрусів почалось виверження вулкана.

В Ісландії 14 січня на півострові Рейк’янес почалося виверження вулкана – жителів міста Гріндавік заздалегідь евакуювали.

Упродовж останніх тижнів Ісландія намагалася побудувати кам’яні бар'єри, щоб запобігти потраплянню лави до Гріндавіка, та виверження, схоже, пробило захисні споруди.

За даними Ісландського метеорологічного бюро, поки що найбільший зареєстрований землетрус становив 3,5 за шкалою Ріхтера.

Виверження вулкана в Ісландії на півострові Рейк’янес / Фото: The Telegraph

Виверження вулкана в Ісландії на півострові Рейк’янес / Фото: The Telegraph

Лавові фонтани зараз течуть у напрямку Гріндавіка. Згідно з розрахунками екіпажу гелікоптера берегової охорони, периметр виверження – на відстані близько 450 метрів від найпівнічніших будинків міста.

BREAKING: A volcano in Iceland erupted after hundreds of earthquakes shook the Reykjanes peninsula, prompting evacuations in a town near where a fissure opened up and spewed lava last month



pic.twitter.com/cHWrBl5AzM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 14, 2024

За даними метеорологічного бюро, у неділю близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів.

#BREAKING | Volcano erupts in Iceland, posing risk to fishing town



A volcano erupted in southwest Iceland on Sunday, posing an immediate threat to a nearby fishing town that had been evacuated over fears of an outbreak



#Grindavík #Iceland #Volcano #Volcanoes #Eruption #Threat… pic.twitter.com/3fg6EPbaF9 — mishikasingh (@mishika_singh) January 14, 2024

Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес від 2021 року.

Ісландія розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, двома найбільшими на планеті. Країна є сейсмічною та вулканічною гарячою точкою – адже ці дві плити рухаються в протилежних напрямках.

Нагадаємо, в Японії розпочалося виверження вулкана.

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