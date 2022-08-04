В Ісландії почалося виверження вулкана поблизу головного аеропорту країни: відео

Поблизу столиці Ісландії Рейк’явіка почалося виверження вулкана Фаградальсфʼялл, якому передувало зростання активності землетрусів у цьому районі.

Неподалік міжнародного аеропорту “Кефлавік” за 32 кілометри від Рейк’явіка почалося виверження вулкана, через який оголошено “червоний код” небезпеки із забороною польотів над цією територією.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Ісландське метеорологічне управління (IMO).

Місцеві інформаційних агентства публікують відео, на якому видно лаву та дим, що вивергаються з тріщини в землі на схилі гори Фаградальсфʼялл.

FLASH - Une fissure volcanique s’est ouverte près de #Reykjavik, en Islande, marquant le début d’une éruption du volcan #Fagradalsfjall. (AFP) #icelandvolcano pic.twitter.com/ssynhdVWRl — Mediavenir (@Mediavenir) August 3, 2022

Туристам та жителям радять уникати цього району через отруйні гази. Безпосереднього ризику пошкодження критичної інфраструктури немає.

Над місцем виверження заборонено польоти літаків, але гелікоптери були направлені для огляду ситуації.

"Наразі не було збоїв у польотах до Ісландії та з Ісландії, а міжнародні коридори польотів залишаються відкритими", - йдеться в заяві МЗС країни.

Нагадаємо, минулого року в цьому районі уже було виверження. Воно стало першим на ісландському півострові Рейкʼянес за майже 800 років. Потоки лави вивергалися протягом шести місяців.

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