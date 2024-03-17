В Ісландії знову вивергається вулкан: ситуація виходить з-під контролю

На півдні Ісландії оголосили надзвичайний стан через чергове виверження вулкана на півострові Рейкʼянес — воно вже четверте від грудня 2023 року.

Про це пише BBC.

Лава досягла східного рубежу оборони навколо евакуйованого міста Гріндавік. Водночас лава поки що не дійшла до головного міжнародного аеропорту, який розташований на північний захід від Гріндавіка.

Нинішнє виверження стало найпотужнішим за останній час. На відео з місця події видно клуби диму та яскраву магму, що сочиться та вирує з отворів у землі. Лава може вилитися в море, але цього може не статися, якщо вулканічна активність зменшиться.

Oh wow! Incredible video of the eruption this evening in #Iceland



Kristinn Gauti Gunnarssonpic.twitter.com/9V7AS5xnmA — Volcaholic (@volcaholic1) March 17, 2024

Експерти IMO там нарахували близько 80 землетрусів, пише Associated Press. Довжина розколу оцінюється приблизно в три кілометри, що відповідає розміру останнього виверження в лютому, коли з населеного пункту, в якому мешкають близько 4 тисяч осіб, евакуювали усіх жителів.

Довідка:

Рейк'янес – це вулканічна та сейсмічна гаряча точка на південний захід від столиці Рейк'явіка. У березні 2021 року з тріщини у землі вулканічної системи Фаградальсфьялль довжиною 500-750 метрів виверглися фонтани лави.

В Ісландії розташовані 33 активні вулканічні системи, це найбільша кількість у Європі.

Виверження на півострові Рейкʼянес стало сьомим від 2021 року. Учені припускають, що територія вступає в нову вулканічну еру тривалістю від десятків років до сотень.

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