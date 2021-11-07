В Іспанії десятки людей втекли з літака після госпіталізації одного із пасажирів

В Іспанії десятки людей втекли з літака після госпіталізації одного із пасажирів

Один із пасажирів нібито впав у діабетичну кому.

В Іспанії на острові Майорка просто із борту літака втекли пасажири, після того, як судно здійснило вимушену посадку в аеропорту Пальма-де-Майорки на Балеарських островах.

Про це пишуть The New York Times та El Pais.

Літак авіакомпанії Air Arabia, здійснював рейс з Касабланки (Морокко) до Стамбула. Під час польоту командиру повітряного судна повідомили, що одному з пасажирів стало погано і він екстрено посадив літак в іспанському аеропорту Пальми.

Пасажира ушпиталили до лікарні, але виявилося, що з ним все добре. Утім, поки його госпіталізували, інші пасажири, за версією поліції, втекли з літака, перелізли через паркан, залишивши територію аеропорту.

Поліція вважає, що це був спланований акт з метою незаконно потрапити на територію Іспанії. У результаті це викликало хаос і аеропорт призупиняв роботу щонайменше на три години.

Загалом втечу здійснили 24 пасажири. Половину із них правоохоронці вже затримали.

Поліція не назвала особу госпіталізованого чоловіка, але у заяві повідомила, що, вочевидь, під час польоту він впав у діабетичну кому. За повідомленнями іспанських ЗМІ, він був марокканцем. Пасажир, який супроводжував його до лікарні, також втік.

Затриманим пасажирам загрожує депортація до їхньої країни походження. Але вони також можуть постати перед іспанським судом за звинуваченням у порушенні авіаційних правил і, можливо, за іншими звинуваченнями.

Нагадаємо, в Іспанії вишуканих гостей ресторану підозрюють у крадіжці 45 пляшок колекційних вин, ціни на які коливаються від 20 тисяч євро за найдешевшу пляшку до 350 тисяч за прикрасу колекції — Chateau d'Yquem 1806 року. Один із власників готелю вважає, що зловмисник прослизнув у підвал готелю, у той час, як співробітники відволікалися на те, щоб подати подружжю більше їжі у номер, залишивши монітори камер відеоспостереження без нагляду.

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