В Іспанії дівчина вимагає три мільйони євро за те, що її підмінили в пологовому будинку

В Іспанії дівчина вимагає три мільйони євро за те, що її підмінили в пологовому будинку

Іспанка випадково дізналася, що її виховують чужі люди.

Дівчина з Іспанії судиться з системою охорони здоров'я в провінції Ріоха після того, як з'ясувалося, що її переплутали в пологовому будинку з іншим немовлям.

Про це пише BBC.

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Молоду жінку виховувала її бабуся. У 2017 році бабуся подала в суд на батька дівчинки, щоб отримати від нього аліменти на виховання дитини.

У рамках стандартної судової процедури дівчинка та її батько повинні були пройти тест ДНК, однак він не підтвердив спорідненості між батьком і дочкою, а додатковий тест показав, що мати також не є біологічною родичкою дівчини.

У 16 років, дізнавшись, що її виховують чужі люди, вона звернулася до адвокатів.

Проведене розслідування показало, що в лікарні дівчинку могли переплутати тільки з ще однією дитиною. Вони з'явилися з різницею в п'ять годин. Обидва немовляти були недоношеними і перебували в інкубаторі.

У лікарні кажуть, що помилка сталася "через людський фактор", однак наразі вже неможливо встановити, як саме і з чиєї вини сталася підміна дітей.

Тепер дівчина вимагає від системи охорони здоров'я компенсацію в розмірі 3 млн євро. Міністерство охорони здоров'я готове без суду заплатити 215 тисяч євро.

Нагадаємо, у Москві у сміттєпроводі в одному з житлових будинків на Литовському бульварі знайшли новонароджену дівчинку. Дитині лише кілька днів.

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