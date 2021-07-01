В Іспанії другий день горять склади з хамоном, пожежники намагаються загасити вогонь

В Іспанії другий день горять склади з хамоном, пожежники намагаються загасити вогонь

Причини загоряння з'ясовуються, але вже відомо, що в результаті пожежі будівлі повністю зруйновані.

У містечку Отура на півдні Іспанії другий день горять склади з хамоном. Причини загоряння поки невідомі.

Про це пише місцеве видання Ahora Granada.

Повідомляється, що пожежа спалахнула вчора в другій половині дня, стовп густого диму було видно за кілька кілометрів. Вогонь поширився на чотири будівлі, в одній з яких знаходиться приміщення для сушіння хамона.

Зазначається, що причини загоряння з'ясовуються, але вже відомо, що в результаті пожежі будівлі повністю зруйновані. Постраждалих немає, ризику поширення вогню або ураження людей теж, оскільки об'єкти знаходяться в ізольованій зоні.

Також повідомляється, що пожежники не відразу приступили до гасіння, оскільки побоювалися можливого витоку аміаку, який використовується на виробництві хамона в якості холодоагенту, і появи токсичних газів. До гасіння залучили військову авіацію.

Тим часом під Тернополем у вівторок, 29 червня, спалахнула пожежа на Малашівському сміттєзвалищі, куди звозять відходи з обласного центру. Станом на 30 червня займання продовжують гасити.

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