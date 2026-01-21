ТСН у соціальних мережах

Світ
115
1 хв

В Іспанії другий за кілька днів інцидент із поїздом: поблизу Барселони загинула людина, кілька поранених

Поблизу Барселони пасажирський поїзд врізався в уламки стіни, яка обвалилася на колію після сильних дощів. Унаслідок інциденту загинула одна людина, ще щонайменше 15 пасажирів постраждали.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Залізниця

Залізниця / © unsplash.com

У вівторок, 20 січня 2026 року, поблизу Барселони в іспанському регіоні Каталонія комерційний (пасажирський) потяг зіткнувся з обваленою стіною, що впала на рейки, внаслідок чого одна людина загинула, а щонайменше 15 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє CBS News.

За інформацією регіональних служб цивільного захисту, стіну, що впала, зруйнував сильний дощ, який пройшов цією місцевістю напередодні. Каталонські рятувальні служби направили на місце події 11 карет швидкої допомоги та пожежників для надання допомоги постраждалим.

Інцидент стався в громаді Геліда (приблизно за 35 хвилин їзди від Барселони). Згідно з офіційними даними, четверо із поранених отримали серйозні травми.

Ця трагедія відбулася всього через два дні після іншої масштабної аварії в Іспанії, де зіткнення двох швидкісних поїздів у південній частині країни, в провінції Кордоба біля Адамуса, призвело до щонайменше 42 загиблих та десятків поранених. Іспанія оголосила триденну національну жалобу у зв’язку з тією катастрофою.

На цей час тривають розслідування обох інцидентів, а влада працює над з’ясуванням усіх обставин подій.

115
