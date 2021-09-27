В Іспанії дружина зафільмувала смерть власного чоловіка, який стрибнув зі скелі в море, щоб урятувати подругу (відео)

Їхні тіла знайшли тільки за кілька днів.
Росіянин Данила Гагарін працював фітнес-тренером в курортному місті Торревьєха в Іспанії. Чоловік часто ходив до моря на берег Коста-Бланки, а його дружина знімала відео, як він стрибає зі скель.
Про це повідомляє Тelegram-канал Mash.
Зазначається, що того дня подружжя взяло з собою подругу з Фінляндії. Дівчина під час шторму стрибнула зі скелі в море, намагаючись повторити подвиг свого друга з Росії, але її віднесло хвилею.
Данила стрибнув слідом за нею, майже витягнув - але потім хвиля змила обох. Їхні тіла знайшли тільки за кілька днів
Все це знімала на відео його дружина.
Нагадаємо:
- Українська туристка Євгенія Пилипець загинула в Іспанії, роблячи селфі. Дівчина працювала в компанії кінопродакшину. Українка зірвалася зі скелі в море, коли перелізла через огорожу туристичної пам’ятки зробити фото. Від травм дівчина померла в лікарні, так і не приходячи до тями.