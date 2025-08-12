В Іспанії лісові пожежі дісталися околиць Мадрида: які наслідки

Пожежі в Іспанії

Реклама

В Іспанії продовжують вирувати лісові пожежі. Так, в районі Трес-Кантос вогонь охопив понад 1000 гектарів.

Про це повідомляє Reuters.

Дата публікації 11:46, 12.08.25 Кількість переглядів 17 В Іспанії лісові пожежі дісталися околиць Мадрида

Що відомо про пожежі в Іспанії

Рятувальники локалізували лісову пожежу неподалік столиці Іспанії Мадрида, в районі Трес-Кантос. На жаль, загинула людина. Ще 180 осіб — евакуйовано 180 осіб.

Реклама

У заяві Автономної спільноти Мадрид йдеться, що сприятливі погодні умови вночі дозволили локалізувати пожежу.

За даними Мадридської спільноти, чоловік, який отримав опіки 98% тіла і доставлений на гелікоптері до лікарні Ла-Паса, пізніше помер.

Пожежа охопила площу понад 1000 гектарів.

В Іспанії продовжується тривала хвиля тепла: за даними метеорологічної служби AEMET, у деяких регіонах температура досягне 44 градусів за Цельсієм. Тож ризик нових займань не виключають.

Реклама

Раніше у Франції спалахнула наймасштабніша за десятиліття лісова пожежа, яка вже знищила понад 16 тисяч гектарів території. Стихія охопила ліси, луки та житлові будинки.

Як стало відомо, вогонь знищив територію, еквівалентну сумарному обсягу пожеж у 2019, 2020 і 2021 роках, а також удвічі більшу площу, ніж 2023 року. Близько 25 житлових будинків і 35 автомобілів зазнали пошкоджень або повністю зруйновані. На жаль, через стихію загинула людина — 65-річна жінка, яка відмовилася евакуюватися вчасно. Ще 13 осіб постраждали, з них 11 — рятувальники. Крім того, троє людей вважаються зниклими безвісти.