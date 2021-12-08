В Іспанії майже сім десятків медпрацівників заразилися коронавірусом після новорічної вечірки

В Іспанії майже сім десятків медпрацівників заразилися коронавірусом після новорічної вечірки

Інфікований персонал лікарні був повністю вакцинований і не має жодних симптомів захворювання.

В Іспанії 68 медпрацівників отримали позитивні результати тестів на COVID-19 після відвідування новорічної вечірки.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що більшість інфікованих - це лікарі та медсестри відділення інтенсивної терапії регіональної лікарні провінції Малага. Всі вони минулої середи брали участь у вечірці, на якій були присутні близько 170 людей.

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Відомо, що всі гості перед заходом отримали негативні результати тестів на антигени. Водночас, за словами місцевої влади, інфікований персонал лікарні був повністю вакцинований і не має жодних симптомів захворювання.

Нині заражені самоізолювалися, а на їхні місця вийшли колеги. Після інциденту медпрацівників іспанської автономної комуни Андалусія закликали уникати різдвяних вечірок.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав людей з обережністю ставитися до пандемії під час святкових днів. "Ми не повинні послаблювати пильність", - наголошував він.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.