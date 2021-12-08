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В Іспанії майже сім десятків медпрацівників заразилися коронавірусом після новорічної вечірки

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В Іспанії майже сім десятків медпрацівників заразилися коронавірусом після новорічної вечірки

Associated Press

Інфікований персонал лікарні був повністю вакцинований і не має жодних симптомів захворювання. 

В Іспанії 68 медпрацівників отримали позитивні результати тестів на COVID-19 після відвідування новорічної вечірки.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що більшість інфікованих - це лікарі та медсестри відділення інтенсивної терапії регіональної лікарні провінції Малага. Всі вони минулої середи брали участь у вечірці, на якій були присутні близько 170 людей. 

Відомо, що всі гості перед заходом отримали негативні результати тестів на антигени. Водночас, за словами місцевої влади, інфікований персонал лікарні був повністю вакцинований і не має жодних симптомів захворювання. 

Нині заражені самоізолювалися, а на їхні місця вийшли колеги. Після інциденту медпрацівників іспанської автономної комуни Андалусія закликали уникати різдвяних вечірок. 

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав людей з обережністю ставитися до пандемії під час святкових днів. "Ми не повинні послаблювати пильність", - наголошував він.

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