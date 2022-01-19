В Іспанії менш ніж за місяць до 113-річчя помер найстаріший чоловік світу

В Іспанії менш ніж за місяць до 113-річчя помер найстаріший чоловік світу

У рекордсмена було восьмеро дітей, 14 онуків та 22 правнуки.

В Іспанії вранці у вівторок, 18 січня, у віці 112 років та 341 дня пішов із життя найстаріший чоловік світу Сатурніно де ла Фуенте Гарсія, також відомий як "Ель Пепіно".

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Зазначається, що рекордсмен, якому на початку наступного місяця виповнилося б 113 років, помер у своєму домі у північному іспанському місті Леон. "Пам'ять про нього живе у його семи дочках, 14 онуках та 22 правнуках", - вказується у повідомленні.

Також читайте Схожі не тільки зовні: найстарші українські близнючки здивували історією свого життя

Сатурніно народився у Леоні 11 лютого 1909 року, а в 24 роки одружився з Антоніною Барріо Гутьєррес, з якою прожив гарне і довге життя. У подружжя було восьмеро дітей, зокрема семеро доньок і син, який помер у дитинстві.

Завдяки невисокому зросту (1,50 м) іспанець уникнув участі у громадянській війні в 1936 році, натомість заснувавши шевський бізнес і розпочавши створення взуття для армії своєї країни.

Іншою пристратю Сатурніно був футбол: чоловік вболівав за леонський футбольний клуб Cultural Leonesa і навіть став співзасновником місцевої команди Puente Castro.

Секрет свого довголіття чоловік бачив у тому, що впродовж життя "нікого не ображав".

"Ген довголіття": що впливає на швидкість старіння

Читайте також: