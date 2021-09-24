В Іспанії на дні моря знайшли один із найбільших скарбів римських золотих монет, його могли навмисно заховати

В Іспанії на дні моря знайшли один із найбільших скарбів римських золотих монет, його могли навмисно заховати

Дослідники змогли ідентифікувати всі монети, окрім однієї.

​​На морському дні біля узбережжя на південному сході Іспанії поруч з островом Портіксол дайвери знайшли давньоримські золоті монети. Вони лежали 1,5 тис. років у водоростях. Їх датують кінцем IV - початком V ст.

Про це повідомляє University of Alicante.

Так, дайвери Луїс Ленс і Сезар Гімено помітили під водою блиск. Спочатку думали, що це сучасні монети або перламутрові мушлі.

Чоловіки забрали дві монети й повернулися на човен. Встановили, що це золоті монети із профілями римського імператора. Вони попередили керівництво міста про своє відкриття і привели морських археологів до місця знахідки.

Разом із монетами знайшли три мідні цвяхи та уламки свинцю. Вони могли бути арматурою на скрині.

Фото: web.ua.es

Фахівці з Університету Аліканте ідентифікували три монети з зображенням римського імператора Валентініана I, сім монет із зображенням Валентиниана II, 15 - Феодосія I, ще 17 - з Аркадіо та 10 - з Гонорія.

Зазначається, що це один із найбільших скарбів римських золотих монет, знайдених в Іспанії. Його могли навмисно заховати, щоб уберегти від пограбування варварами.

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