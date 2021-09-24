В Іспанії на дні моря знайшли один із найбільших скарбів римських золотих монет, його могли навмисно заховати

Дослідники змогли ідентифікувати всі монети, окрім однієї.
На морському дні біля узбережжя на південному сході Іспанії поруч з островом Портіксол дайвери знайшли давньоримські золоті монети. Вони лежали 1,5 тис. років у водоростях. Їх датують кінцем IV - початком V ст.
Про це повідомляє University of Alicante.
Так, дайвери Луїс Ленс і Сезар Гімено помітили під водою блиск. Спочатку думали, що це сучасні монети або перламутрові мушлі.
Чоловіки забрали дві монети й повернулися на човен. Встановили, що це золоті монети із профілями римського імператора. Вони попередили керівництво міста про своє відкриття і привели морських археологів до місця знахідки.
Разом із монетами знайшли три мідні цвяхи та уламки свинцю. Вони могли бути арматурою на скрині.
Фахівці з Університету Аліканте ідентифікували три монети з зображенням римського імператора Валентініана I, сім монет із зображенням Валентиниана II, 15 - Феодосія I, ще 17 - з Аркадіо та 10 - з Гонорія.
Зазначається, що це один із найбільших скарбів римських золотих монет, знайдених в Іспанії. Його могли навмисно заховати, щоб уберегти від пограбування варварами.
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