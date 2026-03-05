В Іспанії обманювали біженок з України, щоб легалізувати мільйони: шокувальні подробиці

Українські біженці (ілюстративне фото)

Правоохоронці Іспанії за підтримки Європолу ліквідували злочинне угруповання, яке використовувало українських біженок для масштабних фінансових махінацій в онлайн-казино. Зловмисники ошукали систему на 5,5 мільйона доларів, оформлюючи банківські рахунки на жінок, що тікали від війни.

Про це повідомляє The Record.

Деталі злочинної схеми

За даними слідства, підозрювані вербували українок у регіонах, що найбільше постраждали від бойових дій, обіцяючи їм допомогу та прихисток в Іспанії. Після приїзду до міст Аліканте і Валенсія жінок супроводжували до банків для відкриття рахунків та отримання кредитних карток. Одразу після цього доступ до фінансів переходив під повний контроль злочинців, а багатьох українок відправляли назад на батьківщину.

Захоплені рахунки використовувалися для реєстрації тисяч профілів на гральних платформах. Зловмисники застосовували автоматизовані програми (ботів), які робили масові ставки з низькими коефіцієнтами. Це дозволяло отримувати стабільний прибуток і легалізувати кошти, які згодом інвестували в елітну нерухомість по всій Європі. Крім того, група привласнювала державні субсидії, які призначалися жінкам як біженкам.

Результати розслідування і затримання

Дворічна операція завершилася арештом 12 осіб. Під час рейдів в Іспанії та обшуків в Україні правоохоронці вилучили:

готівку та криптовалюту на десятки тисяч євро;

чотири автомобілі класу люкс;

десятки електронних пристроїв;

дані понад 5000 викрадених посвідчень осіб 17 різних національностей;

близько 3000 скомпрометованих кредитних карток.

Іспанська поліція додала, що постраждалі майже не мали впливу на подальші операції з їхніми даними. Жінки майже не контролювали те, що відбувалося далі. У багатьох випадках члени мережі супроводжували їх під час відкриття рахунків, а невдовзі відправляли їх назад до України, надаючи злочинцям повний доступ до банківської картки.

Слідство триває, наразі ідентифіковано 55 постраждалих українок, яких залучили до цієї незаконної діяльності.

Нагадаємо, в Чехії поліція звинуватила чотирьох осіб у привласненні мільйонів крон, які призначалися для допомоги жінкам з України. Сума збитків, заподіяна державі, становить майже 2,8 мільйона крон.