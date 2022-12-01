В Іспанії після українського посольства та компанії-виробника РСЗВ лист-бомбу надіслали прем'єр-міністру країни

В Іспанії у листах на ім'я прем'єр-міністра країни Педро Санчеса, Міністерства оборони та авіабази Торрехон знайшли вибухові пристрої.

Про це повідомляє Еlmundo.

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Іспанія посилила охорону державних і дипломатичних будівель після того, як серію листів-бомб було розіслано по цілях, включно з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та українським посольством. Міністерство заявило, що "конверт із піротехнічним матеріалом", адресований Санчесу, був отриманий 24 листопада та знешкоджений його командою безпеки.

Перший лист-бомбу отримав і відкрив офіцер служби безпеки українського посольства в середу пообіді. Він вибухнув, завдавши легких поранень чиновнику. В посольстві України повідомили, що підозрілий пакет на ім'я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева був переданий українському коменданту посольства.

"У пакеті була коробка, яка викликала в коменданта підозри, і він вирішив винести її на вулицю, щоб нікого не було, і відкрити. Відкривши ящик і почувши клацання, він підкинув його, а потім почув вибух... Незважаючи на те, що він не тримав коробку в руках, внаслідок вибуху комендант пошкодив руки і отримав струс мозку", - розповів Сергій Погорельцев.

Було підтверджено, що другий пакет був отриманий у середу ввечері в штаб-квартирі іспанського виробника зброї Instalaza в Сарагосі, на північному сході Іспанії, повідомила поліція. Instalaza виробляє РСЗВ С90, яку Іспанія поставила до України.

Міністерство оборони Іспанії повідомило, що іспанські сили безпеки знайшли третій ймовірний вибуховий пристрій, захований у конверті, надісланому поштою до супутникового центру Європейського Союзу, розташованого на базі ВПС у Торрехон-де-Ардос неподалік Мадрида.

Після сканування конверта рентгенівськими променями офіцери служби безпеки визначили, що він містить вибуховий "механізм", йдеться в заяві міністерства.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що інший пристрій було надіслано до Міністерства оборони Іспанії в Мадриді, але це ще не підтверджено владою.

Високий суд Іспанії, який спеціалізується на терористичних злочинах, відкрив розслідування за фактом надсилання невідомими листів-бомб.