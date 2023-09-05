В Іспанії росте кількість жертв потужного шторму, який накрив країну

В Іспанії через потужний шторм загинуло вже пʼятеро осіб та великої кількості руйнувань.

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Про це інформує DPA.

Місцева влада повідомляє, що у провінції Толедо, на південь від Мадрида, в понеділок були знайдені тіла трьох чоловіків. Тіло одного загиблого виявили у гаражному ліфті, а іншого в автомобілі. Крім того, тіло 50-річного чоловіка було витягнуто зі стоку.

Ще двоє чоловіків у віці 31 і 34 років загинули під час спроби пробратися в ущелину на північному сході Іспанії.

Влада наразі шукає чоловіка, який подорожував з дружиною і двома дітьми в регіоні Мадрида в неділю ввечері. Автомобіль сімʼї був знесений водами річки Альберче, яка вийшла з берегів. Дружина та дочка змогли врятуватись, а син кілька годин просидів на дереві, звідки його евакуювали рятувальники.

Вихідними Іспанію накрила негода зі шквальним вітром, проливним дощем, блискавками та градом. У каталонському муніципалітеті Альканар у неділю, за даними метеорологічної служби, випало 215 міліметрів опадів. У понеділок у Мадриді наслідки шторму продовжували впливати на роботу метрополітену та дорожній рух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лісова пожежа на іспанському Тенеріфе розповзлася вп'ятеро: вогонь вийшов з-під контролю.

Крім того, ми раніше інформували, що чоловік із собакою потрапили в шторм та застрягли посеред океану на два місяці.

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