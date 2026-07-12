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В Іспанії ширяться смертельні пожежі — апокаліптичні кадри
Лісова пожежа спалахнула на тлі виснажливої спеки в Іспанії, через яку було оголошено помаранчеві погодні попередження.
На півдні Іспанії вирує нищівна лісова пожежа, яка вже забрала життя щонайменше 12 осіб.
Про це повідомляє AP.
Ще 23 особи наразі вважаються зниклими безвісти. Місцева влада зазначає, що регіон ще ніколи не стикався із настільки руйнівною стихією.
Наразі пожежники намагаються приборкати одну з найсмертоносніших пожеж в історії країни. Міністр охорони здоров’я та надзвичайних ситуацій Андалусії назвав цю пожежу «найбільш руйнівною», з якою регіон коли-небудь стикався.
Пожежний сезон в Іспанії почався раніше звичного через серію хвиль спеки. Наразі вигоріло близько 57 тисяч гектарів, а минулого року рекордна спека спричинила найгірший пожежний сезон за останні 30 років — вигоріло 330 тисяч гектарів.
Причиною пожежі, ймовірно, стала обірвана ЛЕП, що впала в канаву біля дороги, а вогонь поширювався зі швидкістю 15 кілометрів за дві години.