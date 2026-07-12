Ситуація з пожежею складна / © Associated Press

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На півдні Іспанії вирує нищівна лісова пожежа, яка вже забрала життя щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє AP.

Ще 23 особи наразі вважаються зниклими безвісти. Місцева влада зазначає, що регіон ще ніколи не стикався із настільки руйнівною стихією.

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Одна з найсмертоносніших пожеж пронеслася Іспанією / © Associated Press

Наразі пожежники намагаються приборкати одну з найсмертоносніших пожеж в історії країни. Міністр охорони здоров’я та надзвичайних ситуацій Андалусії назвав цю пожежу «найбільш руйнівною», з якою регіон коли-небудь стикався.

Вогонь охопив понад 3,2 тис. гектарів у провінції Альмерія / © Associated Press

Пожежний сезон в Іспанії почався раніше звичного через серію хвиль спеки. Наразі вигоріло близько 57 тисяч гектарів, а минулого року рекордна спека спричинила найгірший пожежний сезон за останні 30 років — вигоріло 330 тисяч гектарів.

Іспанія переживає найбільшу лісову пожежу в історії / © Associated Press

Причиною пожежі, ймовірно, стала обірвана ЛЕП, що впала в канаву біля дороги, а вогонь поширювався зі швидкістю 15 кілометрів за дві години.

Іспанія переживає найбільшу лісову пожежу в історії / © Associated Press

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