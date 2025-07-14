В Іспанії після нападу на пенсіонера спалахнули антимігрантські протести: / © Getty Images

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У місті Торре-Пачеко, розташованому в іспанській провінції Мурсія, стався резонансний напад на 70-річного місцевого пенсіонера на ім’я Домінго. Інцидент призвів до масштабних заворушень, хвилі антимігрантських протестів та зростання напруги серед мешканців.

Про це повідомляють RTVE та EFE .

Напад стався близько шостої години ранку, коли Домінго здійснював звичну прогулянку. За словами потерпілого, група молодиків, яких він помітив на відстані, раптово напала на нього без жодного попередження. Один з нападників вдарив чоловіка по обличчю, після чого його повалили на землю та били ногами кілька осіб. Цікаво, що нападники не намагалися його пограбувати — хоча і перевірили кишені, не забрали навіть годинник.

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На південному сході Іспанії спалахнули протести / © Getty Images

Ця подія обурила жителів, а соціальними мережами поширилися ксенофобські заклики.

Слідчі пов’язують цей напад із черговим небезпечним «вірусним челенджем», що закликає молодь знімати напади на беззахисних людей для поширення у соцмережах. Guardia Civil та місцева поліція вже займаються ідентифікацією зловмисників. Мер міста Педро Анхель Рока пообіцяв посилити заходи безпеки: встановити додаткові камери спостереження та збільшити кількість патрулів у районі.

Щоб засудити напад на Домінго, міська рада 11 липня ініціювала мирну демонстрацію, але вона переросла в антиіммігрантські заворушення.

Упродовж вихідних тривали сутички між ультраправими та представниками марокканської спільноти.

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В іспанському місті Торре-Пачеко дві ночі поспіль тривають заворушення / © Getty Images

У ніч проти 4 липня унаслідок заворушень постраждали п’ятеро людей, а одну людину затримали за спробу нападу на офіцерів Цивільної гвардії. Зранку на вулицях можна було побачити розбиті автомобілі та сліди крові.

Іспанська щоденна газета El Mundo написала, що «ультраправі використали напад на літнього чоловіка, щоб пов’язати імміграцію зі злочинністю та насильством, звинувативши уряд у відсутності безпеки на вулицях».

Ситуація у Торре-Пачеко залишається напруженою. Поліція поки не затримала підозрюваних у нападі на Домінго, однак місто вже стало епіцентром гострих дискусій щодо міграції, безпеки та протистояння радикальних настроїв.