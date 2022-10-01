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В Іспанії стався вибух на фестивалі, постраждали 18 людей (відео)

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В Іспанії стався вибух на фестивалі, постраждали 18 людей (відео)

У Жироні вибухнув контейнер із рідким азотом під час експерименту на очах у аудиторії від 200 до 300 осіб.

На фестивалі науки в іспанському місті Жирона стався вибух.

Про це повідомляє NOS.

Співробітник місцевого університету проводив експеримент перед глядачами. Суттю випробувань було показати, що буває, якщо з'єднати в бочці рідкий азот та гарячу воду, однак в результаті експерименту стався вибух. 

Інцидент стався на очах у аудиторії від 200 до 300 осіб.

Зазначається, що в результаті вибуху постраждали 18 людей, у тому числі 10 дітей віком від 3 до 13 років. П'ятеро постраждалих перебувають у лікарні. Найсерйозніші травми отримала 5-річна дівчинка.

Нагадаємо, що в іспанському місті Сан-Себастьяні російський турист, обвішений георгіївськими стрічками, напав на українок та ображав їх нецензурною лексикою.

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