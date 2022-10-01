В Іспанії стався вибух на фестивалі, постраждали 18 людей (відео)

У Жироні вибухнув контейнер із рідким азотом під час експерименту на очах у аудиторії від 200 до 300 осіб.

На фестивалі науки в іспанському місті Жирона стався вибух.

Про це повідомляє NOS.

Співробітник місцевого університету проводив експеримент перед глядачами. Суттю випробувань було показати, що буває, якщо з'єднати в бочці рідкий азот та гарячу воду, однак в результаті експерименту стався вибух.

Інцидент стався на очах у аудиторії від 200 до 300 осіб.

L’explosió d’un bidó amb nitrogen a la Nit de la Ciència a la @casadeculturagi ha provocat 4 ferits menys greus i 11 lleus segons el @semgencat. Els 4 menys greus i 1 de lleu són al Trueta. La resta al CAP i a Santa Caterina. L’impacte ha estat molt potent. Desconec autor vídeo. pic.twitter.com/HJ1yIXsdsN — Anna Punsí (@punsix) September 30, 2022

Зазначається, що в результаті вибуху постраждали 18 людей, у тому числі 10 дітей віком від 3 до 13 років. П'ятеро постраждалих перебувають у лікарні. Найсерйозніші травми отримала 5-річна дівчинка.

Нагадаємо, що в іспанському місті Сан-Себастьяні російський турист, обвішений георгіївськими стрічками, напав на українок та ображав їх нецензурною лексикою.