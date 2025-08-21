В Іспанії туристам заборонили купатися в морі через нашестя загадкових істот

Блакитний дракон / Джерело: SOLARPIX.COM

Туристам заборонили заходити у воду вздовж усієї семимильної ділянки іспанської Коста-Бланки через рідкісних морських істот, що можуть вбити.

Про це повідомляє The Mirorr.

Червоні прапори на пляжах муніципалітету Гуардамар-дель-Сегура з’явилися після появи так званих блакитних драконів, яких називають «найкрасивішими вбивцями в океані».

Блакитний дракон (також відомий як Glaucus atlanticus — Ред.) — це морський слимак, який харчується отруйними морськими істотами.

Ця яскраво-блакитна істота здатна поглинати та зберігати отруйні клітини своєї здобичі. Завдяки цьому її укус стає набагато сильнішим та небезпечнішим.

Блакитний дракон / Джерело: SOLARPIX.COM

Типові симптоми укусу блакитного дракона включають: нудоту, біль, блювоту та гостру алергічну реакцію.

Місцева влада Гуардамар-дель-Сегура розпочала превентивну операцію з виявлення можливих зразків, що переносяться океанськими течіями. Водночас людей попереджають: торкатися цих істот суворо заборонено, навіть у рукавичках.

Відпочивальників просять повідомляти про появу «блакитних драконів» рятувальників. У разі укусу слимаком, слід промити уражену ділянку солоною водою та негайно звернутися до найближчого пункту першої допомоги або лікарні.

Через заборону купатися, на пляжі Гуардамар-дель-Сегура стало менше людей, однак деякі туристи ігнорували червоні прапори, при цьому ризикуючи отримати великий штрафи.

Раніше подібний випадок трапився на пляжі Санта-Барбара в Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон поблизу Гібралтару. Там також з’явилися червоні прапори після виявлення шести блакитних драконів.

