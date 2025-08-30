ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
3008
Час на прочитання
2 хв

В Іспанії вчителі в шоці від учнів з України: у чому причина

Іспанці не очікували, що діти з України за пів року вивчать мову і почнуть гарно вчитися, часто навіть краще, ніж місцеві діти.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Урок у школі

Урок у школі

Українець koliazespanyolia у ТікТок виклав відео де поділився думками про те, чому в Іспанії вчителі в шоці від дітей з України. Судячи з попередніх блогів українця, нині з родиною він мешкає в Аліканте.

Микола розповів, що його донька і ще одна учениця, також українка, отримали з останніх контрольних найвищі у своєму класі оцінки — 9 і 10.

«По-перше, українців у класі іспанської школи, де навчається його донька вже більше половини. По-друге, іспанці не очікували, що наші діти за пів року вивчать мову і почнуть гарно вчитися, часто навіть краще, ніж іспанські учні», — уточнює Микола.

Автор відео закликає своїх підписників ділитися власним досвідом та думками з цього приводу.

Відео вподобали майже 42 тисячі користувачів, які залишили понад 3,4 тисячі коментарів під дописом.

  • Маріанна: «То напевне, це завдяки тим українським освітянам, які „нічого не роблять на роботі“?!»

  • Krecik Саша: «Я вчитель. І перше, що мені спало на думку, що як же часто чую про те, які погані наші вчителі. А виявляється, що погана в них лише зарплата… Успіхів!!!»

  • tbudchana: «Моя донька за два роки в Польщі виграла обласну олімпіаду з польської мови».

  • Ludasja13: «А вдома 90% цих дітей вчаться на трояки».

  • Лариса: «Мої діти, з класу, роз’їхалися по всьому світу і скрізь перші)), деякі через клас перестрибнули)). З хімії, фізики показують кращі результати, ніж місцеві. Це Чехія, Франція, Польща, Португалія».

  • bambola: «Італійська вчителька казала: я боюсь українців і молдаван. Наших дітей? Вони на початку року не вміють говорити по-італійськи, на кінець року — вони відмінники!!!»

Нагадаємо, росіянка нахабно викрала дитину в Іспанії. Трирічний Олівер має британське громадянство.

Дата публікації
Кількість переглядів
3008
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie