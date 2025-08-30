В Іспанії вчителі в шоці від учнів з України: у чому причина

Урок у школі

Українець koliazespanyolia у ТікТок виклав відео де поділився думками про те, чому в Іспанії вчителі в шоці від дітей з України. Судячи з попередніх блогів українця, нині з родиною він мешкає в Аліканте.

Микола розповів, що його донька і ще одна учениця, також українка, отримали з останніх контрольних найвищі у своєму класі оцінки — 9 і 10.

«По-перше, українців у класі іспанської школи, де навчається його донька вже більше половини. По-друге, іспанці не очікували, що наші діти за пів року вивчать мову і почнуть гарно вчитися, часто навіть краще, ніж іспанські учні», — уточнює Микола.

Автор відео закликає своїх підписників ділитися власним досвідом та думками з цього приводу.

Відео вподобали майже 42 тисячі користувачів, які залишили понад 3,4 тисячі коментарів під дописом.

Маріанна: «То напевне, це завдяки тим українським освітянам, які „нічого не роблять на роботі“?!»

Krecik Саша: «Я вчитель. І перше, що мені спало на думку, що як же часто чую про те, які погані наші вчителі. А виявляється, що погана в них лише зарплата… Успіхів!!!»

tbudchana: «Моя донька за два роки в Польщі виграла обласну олімпіаду з польської мови».

Ludasja13: «А вдома 90% цих дітей вчаться на трояки».

Лариса: «Мої діти, з класу, роз’їхалися по всьому світу і скрізь перші)), деякі через клас перестрибнули)). З хімії, фізики показують кращі результати, ніж місцеві. Це Чехія, Франція, Польща, Португалія».

bambola: «Італійська вчителька казала: я боюсь українців і молдаван. Наших дітей? Вони на початку року не вміють говорити по-італійськи, на кінець року — вони відмінники!!!»

