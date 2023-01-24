В Іспанії викрили банду, яка тримала українських біженців у трудовому рабстві й ізоляції: деталі (фото)

В Іспанії злочинне угрупування експлуатувало українських біженців на нелегальних тютюнових фабриках і тримали їх в ізоляції в умовах перенаселеності. Було заарештовано десятки осіб і вилучено 3,5 мільйона пачок нелегальних сигарет.

Про це інформує тамтешня поліція (Guardia Civil).

Іспанська поліція у співпраці з Європолом викрила злочинну організацію, яка займалася контрабандою тютюнових виробів. Поліцейські затримали 27 осіб, конфіскували 3,5 млн пачок безакцизних цигарок на суму 17,5 млн євро та 10 000 кілограмів тютюнового листя вартістю понад 20 мільйонів євро

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Нелегальні фабрики переважно використовували біженців з України, які тікали від повномаштабного нападу Росії на свою батьківщину. Уточнюється, що біженців зазвичай розміщували на нелегальних підприємствах із виробництва та фасування сигарет.

"Вони працювали багато годин та ховалися, бо деякі з них в'їхали до країни нелегально. Вони жили у тісних сховищах на фабриках", - повідомила Цивільна гвардія Іспанії.

Слідство стверджує, що злочинці, які очолювали групу, володіли трьома незаконними виробничими потужностями. Вони діяли в провінціях Севілья, Ла-Ріоха і Валенсія.

Пакування та зберігання нелегального товару відбувалося в будівлях, розташованих в районі восьми міст Іспанії, зокрема, Мадриді, Альбасете, Кордова і Малага. Відповідно до заяви Цивільної гвардії, заводи мали сучасне обладнання, яке разом оцінювалося у понад 3 мільйони євро.

Фото: Guardia Civil

Керівники організації відмивали великі суми грошей, які, як повідомляється, займалися контрабандою тютюну, що дозволяло їм вести розкішне життя, проживаючи в розкішних маєтках у районі Севільї та Марбельї.

За даними поліції, керівники злочинної організації "насолоджувалися багатим життям". / Фото: Guardia Civil

За даними ООН, після початку широкомасштабної війни Росії проти України до Європи прибуло до 8 млн біженців, понад 160 тис. з них були зареєстровані в Іспанії.

Нагадаємо, у "Краківці" затримали банду, яка продавала жінок у сексуальне рабство.

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