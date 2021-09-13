В Іспанії вирують лісові пожежі: близько 2 тисяч людей переселили до тимчасових помешкань

Вогонь уже знищив понад 6 тисяч гектарів територій.
Літо закінчилось, а сезон лісових пожеж - ні. В Іспанії оголосили масштабну евакуацію через лісові займання.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 вересня.
Зазначається, що близько 2 тисяч людей змушені були залишити свої оселі й переселитися до тимчасових помешканнях. Вогонь уже знищив понад 6 тисяч гектарів територій. І впритул дістався до популярного серед туристів курортного міста Естепона.
Щоб приборкати полум'я до регіону відправили військових пожежників. Загалом залучили до гасіння близько 3 сотень вогнеборців та 4 десятки авіатехніки.