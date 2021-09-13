В Іспанії вирують лісові пожежі: близько 2 тисяч людей переселили до тимчасових помешкань

В Іспанії вирують лісові пожежі: близько 2 тисяч людей переселили до тимчасових помешкань

Вогонь уже знищив понад 6 тисяч гектарів територій.

Літо закінчилось, а сезон лісових пожеж - ні. В Іспанії оголосили масштабну евакуацію через лісові займання.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 вересня.

Зазначається, що близько 2 тисяч людей змушені були залишити свої оселі й переселитися до тимчасових помешканнях. Вогонь уже знищив понад 6 тисяч гектарів територій. І впритул дістався до популярного серед туристів курортного міста Естепона.

Щоб приборкати полум'я до регіону відправили військових пожежників. Загалом залучили до гасіння близько 3 сотень вогнеборців та 4 десятки авіатехніки.

Новини світу: в Іспанії оголосили масову евакуацію через лісові пожежі

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