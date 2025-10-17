ТСН у соціальних мережах

В Іспанії викрали картину Пікассо вартістю 600 млн євро

В Іспанії розслідують викрадення картини Пікассо, яка зникла дорогою до виставки.

Виставка робіт Пікассо

Виставка робіт Пікассо / © Associated Press

В Іспанії зникла картина Пабло Пікассо вартістю 600 тисяч євро. Це сталося дорогою з Мадрида до Гранади, де картину планували представити на виставці у фонді CajaGranada.

Про це повідомляє The Guardian.

Робота належить приватному колекціонеру з Мадрида та мала стати частиною експозиції «Натюрморт: вічність інертних», яка відкрилася минулого тижня.

Картина вирушила до Гранади у складі партії позичених експонатів, доставлених фургоном 3 жовтня. За даними фонду, транспорт прибув близько 10-ї ранку, вантаж розвантажили й перевірили, хоча деякі ретельно упаковані роботи не мали правильних номерів, що унеможливило повну інвентаризацію.

За даними журналістів, двоє людей, які супроводжували вантаж, по черзі його охороняли. Зникнення картини стало черговим випадком у довгій історії викрадень робіт Пікассо.

Нагадаємо, картину італійського художника Джузеппе Гісланді, яку викрали під час Другої світової війни, виявили на іншому кінці світу — в Аргентині.

Полотно «Портрет жінки» висіло над диваном у будинку дочки високопоставленого офіцера CC у прибережному містечку Аргентини. Нідерландська газета AD відстежила роботу через сайт рієлтора — будинок був виставлений на продаж, і на фотографіях інтер’єру можна було розгледіти викрадену картину.

