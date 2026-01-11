В Іспанії закликали країни Європи створити власну потужну армію, щоб не залежати від інших країн

Хосе Мануель Альбарес / © Associated Press

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу до створення власної армії та глибшої інтеграції оборонної промисловості, що, за його словами, дозволить континенту діяти самостійно та посилити безпеку.

Про це повідомляє EFE.

«Ми повинні мати власні засоби стримування, без залежності від третіх сторін», — заявив Альбарес в інтерв’ю, наголосивши на необхідності інтеграції оборонної промисловості та поступу до створення європейської армії.

Міністр також звернув увагу на ширші глобальні виклики та спроби перегляду усталених правил міжнародного порядку.

«Спроби змінити правила міжнародного порядку ми бачимо в діях США у Венесуелі або їхніх претензіях щодо Гренландії», — зазначив він.

Окремо Альбарес наголосив на підтримці України та різко засудив агресію Росії.

«Єдиною загрозою для України та безпеки Європи є російські війська в Україні. Ні Україна, ні ЄС, ні НАТО ніколи не становили загрози для Росії», — підкреслив міністр.

Він також акцентував на важливості європейського лідерства та стратегічної самостійності, розкритикувавши ультраправі сили, які, за його словами, намагаються послабити Європейський Союз і підірвати демократичні принципи.

Крім того, Альбарес виступив за реформування Організації Об’єднаних Націй і підтримав ідею обрання нового генерального секретаря з Латинської Америки, бажано жінки, аби ООН краще відповідала сучасним глобальним викликам.

Раніше повідомлялося, що виконуючий обов’язки голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що прямі переговори європейців з російським урядом наразі є безглуздими.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що удар «Орешніком» по Львівщині показує, що російський диктатор Путін погрожує країнам Європи.