В Іспанії затримали українців та росіян, які грабували біженців з України

В Іспанії поліція заарештувала злочинне угрупування, яке грабувало будинки біженців, які втекли від війни в Україні.

Про це інформує The Local.

Відомо, що зловмисники викрали речі на суму понад 1 мільйон євро.

"Десять підозрюваних спеціалізувалися на таких жертвах, оскільки вони зазвичай привозять усі свої заощадження і цінності", - йдеться в заяві іспанської поліції.

Зазначається, що зловмисники проникли в сім будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії. Зокрема, їм вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму 1,25 млн євро. Серед вкраденого - колекція марок вартістю приблизно півмільйона євро, ювелірні вироби та комп'ютери.

Крім того, угруповання підозрюють у використанні трекерів, встановлених на автомобілях жертв, щоб вивчати їхній розпорядок дня і визначати, коли їх немає вдома. У ході розслідування було заарештовано сімох українців і трьох росіян.

Тим часом уряд Грузії збільшив до двох років термін безвізового перебування в країні для громадян України.

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