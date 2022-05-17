В Іспанії зіткнулися два потяги: одна людина загинула, 85 людей отримали поранення

Вантажний потяг зіткнувся з пасажирським поїздом.
У понеділок, 16 травня, в іспанській провінції Барселона вантажний потяг зіткнувся з пасажирським поїздом. В результаті аварії машиніст пасажирського поїзда помер і щонайменше 85 людей отримали поранення.
Про це пише Xinhua.
Аварія сталася, коли товарний поїзд з калієм зійшов з рейок на в'їзді на станцію Сан-Бой-де-Льобрегат близько 18:00 за місцевим часом і врізався в пасажирський поїзд, який в цей час відправлявся зі станції.
Дев'ятьох постраждалих в результаті аварії госпіталізували. Поки що причини аварії встановлюються.
Нагадаємо, у Польщі 11-річний хлопчик з України за кермом потрапив у ДТП.
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