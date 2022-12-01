В Іспанії знайшли бомбу на авіабазі, яка надає стратегічну інформацію Україні - ЗМІ (фото)

У іспанському Мадриді виявили посилку з бомбою, адресовану супутниковому центру Європейського Союзу (SatCen). Ця установа, штаб-квартира якої розташована на базі в Мадриді, є ключовою в наданні стратегічної інформації українським військам, які воюють проти армії Путіна.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Підозрілий пакет виявили рано вранці 1 грудня системи безпеки військової бази Торрехон-де-Ардос (Мадрид). Фахівці бази близько 4 ранку сканували всі посилки, які надходили на базу.

У результаті перевірка виявила, що лист, надісланий звичайною поштою до SatCen, містив механізм активації вибухівки.

Після аналізу, як підтвердили джерела в Міністерстві оборони, було встановлено, що всередині нього міг бути якийсь вибуховий механізм. Фахівці нейтралізувати пристрій невеликим контрольованим вибухом.

Цей "лист-бомба", за даними іспанських ЗМІ, є нібито ідентичним, до тих, які були отримані в посольстві України в Мадриді, де стався вибух, також до компанії, яка виробляє гранатомети , які українська армія використовує у війні проти Росії.

Аналітики з Міністерства внутрішніх справ не виключають надсилання нових небезпечних предметів "компаніям, людям або установам" в Іспанії, пов'язаним з війною проти Росії. Антитерористичні служби розшукують на території країни автора або авторів цих відправлень, оскільки всі вони були депортовані з країни.

Фото: Elmundo

Нагадаємо, після вибуху в посольстві України в Мадриді 30 листопада, коли постраждав один співробітник установи, посол Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому,. За його словами, секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця, щоб той перевірив вміст посилки.

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