В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Кузьмінова, який раніше перегнав вертоліт РФ до України

Російський пілот Кузьмінов, який минулого року перелетів з Росії до України на викраденому гелікоптері, помер в Іспанії.

Російського пілота Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року під час операції ГУР Міноборони перегнав російський гелікоптер Мі-8 на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

"Можемо підтвердити факт смерті", — зазначив представник відомства.

Водночас більше деталей Юсов не уточнив. Невідомо також і про причини смерті.

Максим Кузьмінов. Фото: "Медіацентр-Україна"

Російський пілот передав Україні Мі-8: що відомо

Українська розвідка провела успішну операцію "Синиця" – наприкінці серпня 2023 року російський льотчик Максим Кузьмінов добровільно пригнав з Росії вертоліт Мі-8 до Харківської області.

За словами льотчика РФ, він вийшов на зв'язок з українською розвідкою через Telegram-канал наприкінці 2022-го. Операцію "Синиця" планували близько шести місяців.

На борту Мі-8 було ще два члени екіпажу. Максим Кузьмінов розповів, що переконував їх здатись, проте ті відмовились. При приземленні вони вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля членів екіпажу Максиму Кузьмінову невідома, проте зазначив, що їх могли ліквідувати.

Максим Кузьмінов вже в Україні розповів, що здійснював польоти до окупованих Маріуполя та Бердянська, проте наголосив, що не завдавав ударів по території нашої держави.

Пізніше стало відомо, що у головному розвідувальному управлінні (ГРУ) Росії заявили про наказ ліквідувати російського льотчика Максима Кузьмінова, який у серпні перегнав до України вертоліт Мі-8.

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