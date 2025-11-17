В історичному центрі Берліна розкопали рештки будівель, що належали єврейським родинам (фото)

Розкопки / © Bild

В Німеччині, в історичному центрі Берліна археологи виявили останні збережені фрагменти довоєнної забудови на території нинішнього Форуму Маркса й Енгельса.

Про це повідомляє BILD.

Команда, під керівництвом археолога Герсона Йойте. досліджує та документує підвали будинків уздовж колишньої вулиці Бургштрассе — місця, де до Другої світової війни проживали десятки єврейських сімей.

Розповідається, що на цій вулиці розміщувалися важливі об’єкти єврейського життя, зокрема відомий готель «Король Португалії», який мав власну синагогу та кошерну кухню. У роки нацистського режиму всі ці будівлі були насильно відібрані у єврейських власників, а після війни більшість із них зникла через руйнування та забудову періоду НДР.

Серед нещодавніх знахідок — залишки будинку №20, що належав лауреату Нобелівської премії Ріхарду Вільштеттеру, а також споруди колекціонера Філіппа Коссака, завдяки якому в Берліні збереглися унікальні поштові марки.

Після завершення археологічних робіт територію планують перепланувати: тут з’являться нові сходи та пандуси до набережної Шпрее.

Однак частина істориків критикує підхід міської влади. За словами міського дослідника Бенедикта Ґебеля, близько 20% землі в цьому районі так і не були справедливо повернені спадкоємцям, а компенсації, якщо й надавалися, становили лише «кілька відсотків від фактичної вартості».

