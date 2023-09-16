В ISW оцінили, як поглиблення співпраці РФ та Китаю може вплинути на перебіг війни в Україні

Путін заявив, що 2023 року тривало нарощування обсягу торгівлі між КНР та РФ.

Між Китаєм та РФ поглиблюються відносини, про що свідчить візит 12 вересня до країни-агресорки віце-прем'єр КНР Чжана Гоцина.

Про це пише ISW.

За даними аналітиків, у ході перемовин йшлося про "поглиблення взаємовигідного співробітництва". Зокрема, ймовірним, наданням військової підтримки Росії з боку КНР, що може вплинути на військові дії в Україні.

Сам російський диктатор Володимир Путін заявив, що 2023 року тривало нарощування обсягу торгівлі між КНР та РФ.

Чжан, у свою чергу, каже, що Китай готовий "поглиблювати взаємовигідну співпрацю" з Росією.

"При цьому, зазначили аналітики ISW, сферою діяльності Чжана є передовий виробничий сектор Китаю, який відіграв ключову роль у досягненні мети Сі Цзіньпіна щодо самозабезпеченості виробництва після 20-го з'їзду партії у жовтні 2022 року. До того ж, віце-прем'єр КНР має тісні зв'язки з китайською "оборонкою", що дозволяє припустити, що непублічно на переговорах йшлося саме про надання Китаєм військової допомоги РФ", - йдеться у повідомленні.

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Вони також зазначили, що китайська влада в 2023 році надавала Росії військову допомогу, таку як гвинтівки та бездимний порох.

Зазначимо, після відвідин міністром оборони Китаю Росії та Білорусі в серпні, спільного демонстративного демаршу G20 з боку Пекіна та Москви у вересні, в жовтні Путін їде до Пекіна на форум "Один пояс, один шлях".

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