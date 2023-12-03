В ISW описали, як РФ відволікає увагу світу від війни в Україні, використовуючи третю країну

В ISW нагадали, що на початку 2023 Росія провела кампанію з дестабілізації Молдови.

Росія може спробувати відвернути увагу міжнародної спільноти від війни в Україні, дестабілізуючи ситуацію у Молдові.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики навели одну із останніх погроз міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який 30 листопада заявив, що Молдова є "наступною жертвою гібридної війни". В ISW вважають, що ця заява додала сміливості певним проросійським силам спробувати посіяти політичну нестабільність і розкол у Молдові.

Що відбувається у Молдові

Проросійський голова молдовського регіону Гагаузії Євгеній Гуцул 1 грудня звинуватив державну енергетичну компанію Молдови "Молдовагаз" у блокуванні Гагаузії отримання газу від турецького постачальника, з яким проросійський регіональний "уряд" домовився поза державними контрактами.

Гуцул заявив, що "Молдовагаз" продає газ за кубічний метр дорожче, ніж турецький партнер, і звинуватив Молдову в ігноруванні закликів Гагуазії забезпечити своїх жителів дешевим газом на майбутню зиму. Напередодні президентка Молдови Майя Санду відхилила запит Гуцула на візит, оскільки він є членом забороненої політичної партії "Шор", яку, нагадали в ISW, Росія використовувала для просування проросійських інтересів і політичної нестабільності в Молдові, поки Конституційний суд Молдови не заборонив цю партію в червні 2023 року.

У відповідь на звинуванувачення Гуцула голова "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що компанія не має фізичної чи юридичної можливості блокувати постачання газу на кордоні з Гагаузією і що вона не отримала необхідну документацію для зміни постачальника природного газу Гагаузії.

Варто додати, що Санду позбавила голову "Партії регіонів Молдови" Олександра Калініна молдовського громадянства 27 листопада через його широку підтримку російської війни в Україні, а Калінін 1 грудня заявив про спроби "вербувати молдавських добровольців для боротьби разом з російськими військовими в Україні".

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