В ISW повідомили про намагання РФ взяти під контроль "вагнерівців" в Африці: деталі

Заступник російського міністра оборони Юнус-Бек Євкуров відправився у турне країнами Африки. Мета такої мандрівки - взяти під контроль влади найманців ПВК "Вагнера".

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Євкуров здійснює тур різними африканськими країнами, зокрема Буркіна-Фасо, а нещодавно відвідав Лівію та Сирію, намагаючись замінити Приватні військові компанії формуваннями, контрольованими російським Міноборони", - повідомляють аналітики з посиланням на пов'язаного з Кремлем "воєнкора".

Крім цього, міноборони країни-агресорки Росії формує так званий "добровольчий корпус". Він буде функціонувати як "експедиційний корпус" та має взяти під контроль операції ПВК "Вагнера" на Африканському континенті. Залучити до "корпусу" планують понад 20 тисяч осіб.

"Експедиційний корпус", можливо, є так званим ПВК "Російським експедиційним корпусом", який створюють російські чиновники для проведення операцій за кордоном", - зауважують в ISW.

Крім того, експерти стверджують, що одна з приватних військових компаній, яка є близькою до міністерства оборони РФ, готова взяти під контроль операції ПВК "Вагнера" в Центральноафриканській Республіці.

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомило, що російське Міноборони виманило ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина з Африки до Росії напередодні загибелі. ПВК стикнулася з тиском збоку міністерства оборони РФ.

Читайте також: