В ISW пояснили, чому Кремль намагається применшити масштаб подій в Курській області

Путін, зокрема, хоче уникнути повного переходу на військовий режим і запобігти невдоволенню в суспільстві.

Кремль не оголосив воєннний стан у Курській, Бєлгородській та Брянській областях замість режиму "контртерористичної операції", оскільки не хоче вживати більш радикальних дій на події і цих регіонах.

Про це пише ISW.

Зазначається, що адміністрація Путіна рекомендувала депутатам та сенаторам не коментувати згадані події "до особливого розпорядження" або обговорювати їх якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви.

"Кремль, ймовірно, вирішив оголосити антитерористичну операцію — на відміну від воєнного стану, — щоб зменшити масштаб українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції. Це демонструє небажання Кремля вживати більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію", – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

На тлі цього мовчання Z-канали почали критикувати Кремль за те, що він не оголосив воєнний стан замість "антитерористичної операції".

"Попри це, Путін хоче уникнути повного переходу на військовий режим і запобігти невдоволенню в суспільстві, що може загрожувати стабільності його режиму", - додали в ISW.

Зазначимо, американський генерал оцінив тактику Україну після втогргнення до Курської області.

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