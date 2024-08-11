В ISW пояснили, чому Кремль намагається применшити масштаб подій в Курській області

Путін, зокрема, хоче уникнути повного переходу на військовий режим і запобігти невдоволенню в суспільстві.
Кремль не оголосив воєннний стан у Курській, Бєлгородській та Брянській областях замість режиму "контртерористичної операції", оскільки не хоче вживати більш радикальних дій на події і цих регіонах.
Про це пише ISW.
Зазначається, що адміністрація Путіна рекомендувала депутатам та сенаторам не коментувати згадані події "до особливого розпорядження" або обговорювати їх якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви.
"Кремль, ймовірно, вирішив оголосити антитерористичну операцію — на відміну від воєнного стану, — щоб зменшити масштаб українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції. Це демонструє небажання Кремля вживати більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію", – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
На тлі цього мовчання Z-канали почали критикувати Кремль за те, що він не оголосив воєнний стан замість "антитерористичної операції".
"Попри це, Путін хоче уникнути повного переходу на військовий режим і запобігти невдоволенню в суспільстві, що може загрожувати стабільності його режиму", - додали в ISW.
Зазначимо, американський генерал оцінив тактику Україну після втогргнення до Курської області.
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