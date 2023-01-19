В ISW пояснили, чому Пригожин дедалі частіше та гостріше критує російське Міноборони

Також засновник ПВК "Вагнер" заявив, що в адміністрації президента Росії є зрадники, які хочуть програшу РФ.
Гостра критика очільника ПВК "Вагнер", російського бізнесмена Євгена Пригожина спрямована на підрив довіри до Міноборони РФ та просуванню його, як "обличчя російської "спецоперації" в Україні".
Про це йдеться у звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики наводять одну із останніх заяв Пригожина, де він розкритикував нові вказівки Міноборони для російських військ в Україні, які обмежують використання певних персональних електронних пристроїв у зонах бойових дій і встановлюють суворіші вказівки щодо стандартів зовнішнього вигляду чоловіків. За словами фінансиста, "війна – це час активних і мужніх, а не чисто поголених, які здали телефони на склад".
Також засновник ПВК "Вагнер" заявив, що в адміністрації президента Росії є зрадники, мета яких - програш РФ. В ISW відзанчають, що "це одна з найсміливіших нападок Пригожина на Кремль на сьогоднішній день".
У Кремлі йде боротьба за владу між Міноборони та ЧВК "Вагнер"
Очільник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин намагається конкурувати з Міноборони РФ та іншими олігархами за фінансування і він так просто не здасться у цій боротьбі за владу.
На думку військового експерта Олега Жданова, шо на Росію чекають громадянські війни, а режим Путіна приречений. Він зазначив, що всередині Росії відбувається боротьба за владу між Міноборони та ЧВК "Вагнер", тобто між Шойгу та Пригожиним.
Як раніше писали в Інституті вивчення війни ISW, Пригожин продовжує використовувати звіти про "успіхи" своїх найманців в Соледарі Донецької області для зміцнення репутації своєї компанії як єдиної в РФ ефективної бойової сили.
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