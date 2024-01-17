В ISW пояснили, навіщо Білорусь внесла ядерну зброю до своєї військової доктрини

Білоруський режим включив пункт про використання ядерної зброї до своєї військової доктрини, щоб відобразити розміщення даного озброєння на своїй території Росією.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Білорусь у новий проект своєї військової доктрини внесла можливість застосування російської тактичної ядерної зброї.

Експерти ISW зазначили, що наразі невідомо, як нова доктрина застосовується щодо тактичної ядерної зброї.

Водночас аналітики зазначили, що наразі Росія та Білорусь не проявляють бажання йти на ядерну ескалацію, тому ймовірність застосування ядерної зброї лишається вкрай малоймовірним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Білорусі Хренін заявив про нову військову доктрину щодо використання ядерної зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін відправив ядерну зброю до Білорусі, яку розгортають поряд із кордонами НАТО.

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