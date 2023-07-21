В ISW розповіли, як Кремль намагається вплинути на відносини України і ЄС

Москва може розглядати Чорноморську зернову ініціативу як один із небагатьох важелів впливу на Захід.

Ймовірно, країна агресорка Росія, зривом "зернової угоди" та ударами по портах на півдні намагається погіршити взаємини України та країн ЄС, що пов'язано з активним пошуком альтернативних шляхів експорту зерна.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

" Посилення ударів російських військ по українській портовій і зерновій інфраструктурі та загрози морської ескалації, ймовірно, є частиною зусиль Кремля сприяти виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи та вимагати від Заходу значних поступок", - наголошують американські аналітики.

До слова, напередодні резидент-диктатор РФ Володимир Путін заявив, мовляв, Москва готова повернутися до зернової угоди, якщо всі раніше узгоджені умови участі Росії в ініціативі будуть виконані і сторони відновлять "споконвічну гуманітарну суть" угоди. Що більше - очільник Кремля навіть звинуватив країни Заходу в експлуатації "зернової угоди" ніби то для того, щоб європейські підприємства могли отримати прибуток за рахунок російського бізнесу. За словами диктатора, повернення до угоди в її нинішньому вигляді є безглуздим та закликав до скасування низки санкцій.

"Кремль, ймовірно, розглядає Чорноморську зернову ініціативу як один із небагатьох важелів впливу на Захід, що залишився, і вийшов з угоди, щоб забезпечити ці поступки", - наголошують в ISW.

Високопоставлені європейські чиновники заявили, що Європейський Союз прагне перевозити більше українського зерна автомобільним та залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід Росії із угоди у Чорному морі.

П'ять країн Центральної Європи - Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Болгарія - закликали Євросоюз продовжити заборону імпорту зерна з України щонайменше до кінця року. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив, що Польща збереже свою заборону на експорт українського зерна з 15 вересня, навіть якщо ЄС не погодиться на це.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль засудив рішення Варшави про подовження заборони та додав, що це недружній та популістський крок, який серйозно вплине на глобальну продовольчу безпеку та економіку України. Експорт через Польщу та інші країни ЄС, які межують з Україною, раніше викликав опір місцевих фермерів після скасування квоти на експорт продуктів харчування з України.

" Кремль, можливо, намагається порушити майбутні перспективи України щодо морського експорту, намагаючись зіпсувати відносини України з її західними сусідами", - додають аналітики.

Нагадаємо, 17 липня прессекретар президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди". Втім, видання Bild пише, що Росія буде вимушена повернутись до "зернової угоди" під тиском КНР та Туреччини. Зазначається, що Москва має не так багато партнерів і вона не в тій ситуації, щоб так просто ними розкидуватись, зриваючи "зернову угоду", яка була вигідна Анкарі та Пекіну.

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