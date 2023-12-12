В ISW розповіли, як Росія хоче показати легітимність окупації

Оголосивши проведення президентських "виборів" на загарбаних територіях України, Росія намагається легітимізувати окупацію.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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"ЦВК ухвалили рішення про проведення виборів на окупованих територіях, де на всіх, крім Криму, діє воєнний стан, за погодженням з Міноборони (МО), ФСБ та окупаційною владою. Російське законодавство, зокрема, вимагає від ЦВК консультуватися з цими органами під час розгляду питання про проведення виборів на територіях із воєнним станом, включно з окупованою Україною", - зазначили в ISW.

Аналітики вважають, що Росія, ймовірно, використає президентські "вибори", щоб ще більше надати легітимності своїй окупації України. Там нагадали, що подібний сценарій Росія застосувала під час незаконного "референдуму" про анексію 2022 року під час регіональних виборів 2023 року.

"ЦВК, ймовірно, використовуватиме різні процедури, щоб фальсифікувати голоси на користь Путіна та претендувати на високу явку виборців, водночас неправдиво представляючи міжнародній спільноті участь окупованої України у виборах як законну", - наголосили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, 8 грудня російський диктатор Володимир Путін, який при владі понад 20 років, оголосив, що знову планує балотуватися на президентських "виборах" в РФ 2024 року.

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