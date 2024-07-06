В ISW розповіли, який сценарій завершення війни прийнятний для Путіна

Президент РФ Володимир Путін пов'язує свою заяву про "остаточне" припинення війни зі знищенням української державності.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, на пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня Путін заявив, що угода між РФ та Україною не повинна стосуватися тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися.

Натомість Росія нібито виступає за "повне" та "остаточне" припинення конфлікту.

Аналітики вважають, що Путін не бажає приймати нічого, крім знищення української державності та ідентичності. Про це свідчать його заяви та вимоги.

Експерти нагадують, що Путін в якості попередньої умови для завершення війни вимагав повного виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, над якими РФ не має повного контролю. Він також вимагав визнати російську окупацію цих регіонів.

За словами аналітиків, Путін не зупиниться на цьому. В ISW також додали, що капітуляцію України Путін використав би для своєї іншої мети - повалення демократично обраного уряду України і заміни його проросійським урядом і політичною системою на свій смак.

Новини ТСН 23:00 5 липня. Орбан приїхав до Путіна, новий прем'єр Британії, напад на ТЦК у Ворохті

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