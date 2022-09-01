В Італії заарештували понад десяток вілл друга Путіна: на одній з них перебували українці

В Італії наклали адміністративний арешт на 11 одиниць нерухомості, які належать близькому до Путіна мільярдеру Моше Кантору.

Стало відомо, що італійська влада арештувала нерухомість російського олігарха на Сардинії.

Про це пише L´Unione Sarda.

В’ячеслав Моше Кантор - 68-річний російський бізнесмен єврейського походження, один з провідних світових виробників добрив "Акрона" і близький друг Путіна. Видання Forbes оцінювало його статки в 4,6 мільярда доларів.

У квітні 2022 року потрапив у санкційні списки Євросоюзу та Великої Британії, оскільки був визнаний олігархом, близький до російського диктатора. Після цього Кантор передав свою частку в управління менеджменту.

Саме через ці санкції італійська влада наклала арешт на 11 вілл у Порто-Ротондо, які зареєстровані безпосередньо на Кантора або пов'язаних з ним осіб. Повідомляється також, що під час арешту на одній з вілл бізнесмена були громадяни Україні, які поїхали за кордон через російське вторгнення. Ситуацію пов’язують з тим, що дружина Кантора має українське походження.

Нагадаємо, ЄС повністю зупиняє дію угоди про спрощення візового режиму з РФ від 2007 року.

Це компромісне рішення й головний результат неформального саміту міністрів закордонних справ Євросоюзу в Празі та довгої дискусії про доцільність запровадження тотального візового ембарго для росіян.

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