Доплавався: в Італії заарештували гігантську суперяхту російського мільярдера

Власник судна Андрій Мельниченко посідає шосте місце у списку найзаможніших людей Росії.

Фінансова гвардія Італії заарештувала найбільший у світі мотовітрильник вартістю 530 мільйонів євро, який належить до активів російського мільярдера Андрія Мельниченка. Цей захід було здійснено відповідно до санкцій, які застосовані до російських багатіїв, які підтримують Путіна, через вторгнення Росії до України.

Про цей арешт повідомляє видання La Rrepubblica.

Суперяхта SY A, яка належить Мельниченку, перебувала у порту Трієста. Вона має справді гігантські розміри - завдовжки майже 150 метрів, водотоннажність судна становить майже 13 тисяч тонн. Судно спроектоване французьким промисловим дизайнером Філіпом Старком і вважається найбільшим мотосейлером у світі.

Відео процесу арешту опублікували італійські ЗМІ.

Мельниченко є основним акціонером і членом правління групи EuroChem Group, що виробляє добрива, та вугільної енергетичної компанії СУЕК. За даними Forbes, статки російського багатія в 2021 році оцінювалися в 19,8 мільярда доларів.

За даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), Андрій Мельниченко посідає шосте місце у списку російських мільярдерів.

Нагадаємо, раніше в Італії конфіскували яхти російських бізнесменів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка. Яхту "Леді М" затримали в порту міста Імперія, а судно "Лєна" - у Сан-Ремо. Процес відбувався у присутності адвокатів їхніх власників.

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