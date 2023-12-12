В Італії археологи розкопали залишки римського міста: що у ньому було

Роботи в місті археологи розпочали ще 2010 року.

Вчені знайшли в італійському місті Піньятаро-Інтерамна залишки римського театру, базару та річкового порту.

Про це повідомляють на сайті Кембриджського університету.

Як розповіли дослідники, занепад міста почався приблизно на 300 років пізніше, ніж вважалося дотепер.

"У результаті виявили великий склад, храм та комплекс лазень, які, на думку науковців, були річковим портом у період з кінця І століття до нашої ери до IV століття нашої ери", - йдеться в повідомленні

На території близько 24 гектарів науковці провели серію розкопок, виконали магнітну та георадарну зйомку.

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Критий театр міг розташувати у собі 1500 людей.

"Також науковці знайшли 19 внутрішніх будівель і території земель, де, на їхню думку, був базар, де продавали велику худобу та овець", - вказано в повідомленні.

Роботи в місті археологи розпочали ще 2010 року.

"Ще у 2010 році ми з професором Мартіном Міллеттом почали роботу, здавалося, максимально безперспективного місця, оскільки його ніхто ніколи не намагався розкопати. Таке рідко трапляється в Італії", – повідомив автор дослідження Алессандро Лаунаро.

Також віе припускає, що у місті могли проживати близько 2000 жителів та покинули його через небезпеку вторгнення плем’я лангобардів наприкінці VI століття нашої ери.

Нагадаємо, чоловік із металошукачем виявив 1000-річну золоту монету із зображенням Ісуса Христа.

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